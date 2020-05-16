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Прохладная погода сохранится в Карелии в воскресенье

Новости. Погода
16:51, 16 Мая 2020
фото: Столица на Онего
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Синоптики обещают в воскресенье, 17 мая в Карелии прохладную погоду и умеренные осадки.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС со ссылкой на карельский Гидрометцентр, в воскресенье, 17 мая на территории республики ожидается облачная погода с прояснениями.

В большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. На севере ночью на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер восточный, северо-восточный, на юге юго-западный, южный 6-11 м/с, днём местами порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью +4…-1 градусов, при прояснениях до -6, днем +6…+11 градусов.

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