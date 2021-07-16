Прохожие спасли выпавшего из окна ребенка

Очевидец снял на камеру спасение маленького ребенка, выпавшего из окна многоэтажного дома.

В Китае прохожие спасли ребенка, который вылез из окна второго этажа на парапет лоджии и не смог забраться обратно. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Newsflare.

Инцидент произошел в городе Шицзячжуан, провинция Хэбэй. В ролике, снятом одним из очевидцев, видно мальчик вылез из окна лоджии на парапет, попытался вернуться, но не сумел.

Прохожие и работники окрестных магазинов раздобыли штору и растянули ее под балконом. Мальчик снова попробовал попасть обратно в квартиру, но потом отважился на прыжок.

Очевидцы поймали ребенка в полотно. Он не пострадал. Позже выяснилось, что мальчик проснулся раньше матери, забрался на подоконник и вышел наружу, так как на окнах не было защитной сетки.