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Прохожие спасли выпавшего из окна ребенка

Новости. Общество
21:30, 16 Июля 2021
фото: © Михаил Соколов/ТАСС

Очевидец снял на камеру спасение маленького ребенка, выпавшего из окна многоэтажного дома.

В Китае прохожие спасли ребенка, который вылез из окна второго этажа на парапет лоджии и не смог забраться обратно. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Newsflare.

Инцидент произошел в городе Шицзячжуан, провинция Хэбэй. В ролике, снятом одним из очевидцев, видно мальчик вылез из окна лоджии на парапет, попытался вернуться, но не сумел.
Прохожие и работники окрестных магазинов раздобыли штору и растянули ее под балконом. Мальчик снова попробовал попасть обратно в квартиру, но потом отважился на прыжок.

Очевидцы поймали ребенка в полотно. Он не пострадал. Позже выяснилось, что мальчик проснулся раньше матери, забрался на подоконник и вышел наружу, так как на окнах не было защитной сетки.

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