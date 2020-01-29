Прохожий оставил доверчивую петрозаводчанку без телефона

В Петрозаводске юноша попросил у женщины телефон для звонка и убежал с ним, оставив женщину кричать на улице, сообщили в МВД Карелии.

Январским утром в дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по Петрозаводску пришла 37-летняя горожанка. В ходе опроса она рассказала, что совершала покупки на остановке в микрорайоне Перевалка. При этом держала в руках мобильный телефон. Подошел молодой человек и попросил средство связи для звонка. А как только получил его в руки – побежал. Владелица закричала и требовала вернуть мобильный. Однако в ответ получила только неприличный жест. В связи со случившимся она обратилась в полицию и написала заявление о преступлении.

Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность и местонахождение 19-летнего подозреваемого. Молодой человек пояснил, что похищенное сбыл, а средства потратил на личные нужды.

Данное преступление было квалифицировано дознавателем как грабеж. Возбуждено уголовное дело, молодой петрозаводчанин допрошен в качестве подозреваемого.