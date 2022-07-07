Прохожий в Петрозаводске украл телефон из салона машины, пока водитель грузил товар

В Петрозаводске рецидивист оставил без гаджета молодого водителя грузового фургона, сообщили в МВД Карелии.

На минувшей неделе в полицию Петрозаводска обратился 24-летний молодой человек и сообщил, что стал жертвой преступления. Молодой человек пояснил, что, пока разгружал товар на одной из торговых точек, кто-то из салона служебного автомобиля похитил мобильный телефон. Причинённый ущерб превысил 36 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 40-летний ранее судимый житель карельской столицы.

Он дал признательные показания и рассказал, что планировал сбыть похищенное, но не сумел, потому выбросил гаджет.

Полицейские обнаружили устройство и вернули его законному владельцу.