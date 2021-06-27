Прохожий в Петрозаводске ввязался в драку и стал обладателем чужой куртки и уголовного дела

Драка, которая закончилась возбуждением уголовного дела, произошла в Сулажгоре, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции Петрозаводска обратился 31-летний молодой человек и пожаловался, что у него похитили куртку и мобильный телефон общей стоимостью почти 7 тысяч рублей.

Как выяснили полицейские, события развивались в Сулажгоре. У 31-летнего горожанина возник конфликт со знакомым. Они начали на улице выяснять отношения с помощью кулаков. В драку вмешались двое прохожих и встали на сторону противника будущего заявителя. В итоге, 31-летний горожанин убежал, оставив свою спортивную куртку на земле, а когда вернулся, её не нашёл.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к хищению причастен 25-летний петрозаводчанин. Он дал признательные показания.

Молодой человек рассказал, что стал свидетелем драки, в которой также принял участие. После того, как все закончилось, он собрался уходить, но заметил оставленную без присмотра куртку и решил забрать её. В кармане оказался мобильный телефон.

В настоящее время куртка изъята полицейскими. По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.