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Прохожий в Петрозаводске ввязался в драку и стал обладателем чужой куртки и уголовного дела

Новости. Происшествия
13:05, 28 Июня 2021
фото: © freepik.com

Драка, которая закончилась возбуждением уголовного дела, произошла в Сулажгоре, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции Петрозаводска обратился 31-летний молодой человек и пожаловался, что у него похитили куртку и мобильный телефон общей стоимостью почти 7 тысяч рублей.

Как выяснили полицейские, события развивались в Сулажгоре. У 31-летнего горожанина возник конфликт со знакомым. Они начали на улице выяснять отношения с помощью кулаков. В драку вмешались двое прохожих и встали на сторону противника будущего заявителя. В итоге, 31-летний горожанин убежал, оставив свою спортивную куртку на земле, а когда вернулся, её не нашёл.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к хищению причастен 25-летний петрозаводчанин. Он дал признательные показания.

Молодой человек рассказал, что стал свидетелем драки, в которой также принял участие. После того, как все закончилось, он собрался уходить, но заметил оставленную без присмотра куртку и решил забрать её. В кармане оказался мобильный телефон.

В настоящее время куртка изъята полицейскими. По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.

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Комментарии

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врунофф
2021-06-28 13:25:29
Спортсмен убежал :)
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