Прохудившуюся крышу над Галереей городов-побратимов в Петрозаводске обшивают металлочерепицей

В столице Карелии завершается второй этап реконструкции Галереи городов-побратимов.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, ООО "Онего-строй" завершает ремонт кровли достопримечательности в центре города. Подрядчик обшивает крышу металлочерепицей. Работы проходят входят во второй этап реконструкции галереи.

На первом этапе, в прошлом году, обновили основные элементы галереи. На месте появилась декоративная конструкция с 17 изображениями побратимов и российских партнеров, а также карта, где световыми диодами указаны точки расположения городов. Входную зону выполнили в скандинавском стиле с мощением из декоративного камня, брусчатки и валунника. Композицию дополнили газонами и скамьей из бруса.

Напомним, проект реконструкции Галереи городов-побратимов был разработан известным архитектором Евгением Таевым. Объект был отремонтирован в рамках подготовки к 100-летию Карелии. Реконструкция обошлась в 6, 5 млн рублей.