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Прохудившуюся крышу над Галереей городов-побратимов в Петрозаводске обшивают металлочерепицей

Новости. Общество
16:51, 01 Декабря 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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В столице Карелии завершается второй этап реконструкции Галереи городов-побратимов.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, ООО "Онего-строй" завершает ремонт кровли достопримечательности в центре города. Подрядчик обшивает крышу металлочерепицей. Работы проходят входят во второй этап реконструкции галереи.

На первом этапе, в прошлом году, обновили основные элементы галереи. На месте появилась декоративная конструкция с 17 изображениями побратимов и российских партнеров, а также карта, где световыми диодами указаны точки расположения городов. Входную зону выполнили в скандинавском стиле с мощением из декоративного камня, брусчатки и валунника. Композицию дополнили газонами и скамьей из бруса.

Напомним, проект реконструкции Галереи городов-побратимов был разработан известным архитектором Евгением Таевым. Объект был отремонтирован в рамках подготовки к 100-летию Карелии. Реконструкция обошлась в 6, 5 млн рублей.

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Комментарии

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Сергей
2020-12-01 17:14:52
От это ценник! :) Сравнили бы с ценами на недвижимость...
кир
2020-12-01 17:10:04
Ликвидировать галерею - ошибку большевиков. Нет побратимов, а есть только интересы шкурные.
насмешница
2020-12-01 16:59:53
Абалдеть реакция))))
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