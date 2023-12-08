Производители биотоплива в Карелии переключились на российский рынок

После введения западных санкций производители древесных пеллет вышли на внутренний рынок.

В республике работает с десяток лесоперерабатывающих предприятий, производящих пеллеты. До зимы 2022 года практически все объемы уходили на экспорт, в страны Западной Европы. Сейчас перед производителями открылся вместительный, по потенциалу, внутренний рынок.



«На него мы вышли только в этом году, - отметил коммерческий директор «Русского Лесного Альянса» Дмитрий Кустов. - Исходя из продаж, мы можем делать выводы о том, что пока российский рынок не вполне оценил качества и преимущества топливных гранул. Информации очень мало. Доходит до того, что клиенты пытаются определить качество пеллет по их цвету. Например, «Русский Лесной Альянс» выпускает пеллеты высшего качества, без коры, с низким показателем зольности, используя ель и сосну. Последняя немного темнее, и покупатели начинают думать, что в этих пеллетах есть примеси коры, что не соответствует действительности».







Пока многие частные домовладения отапливаются дровами, чаще всего, березовыми. При этом, у пеллет перед дровами есть весомые преимущества.



«По сравнению с дровами пеллеты дают тепла больше в полтора раза. В разы меньше золы, что положительно сказывается на работе оборудования, пеллетных котлов. Меньше обслуживания, чистки, меньше выбросов в атмосферу. Влажность пеллет порядка восьми процентов, у березовых дров – более 20%. Преимущество пеллетных котлов еще и в том, что они могут работать автоматически, с удаленным доступом», - рассказал нашему изданию начальник производства компании «Русский Лесной Альянс» Дмитрий Горобец.



О других выгодных сторонах топливных древесных гранул читайте в нашем материале «Пеллеты как подарок карельской экономике».



