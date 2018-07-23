Производители косметики предупредили о росте цен из-за маркировки

Компании Faberlic и Oriflame предупредили о риске роста цен на косметику из-за запланированной с декабря 2019 года обязательной маркировки товаров.

Распространение цифровой маркировки на парфюмерный рынок приведет к росту себестоимости товаров и усложнит бизнес-процессы, заявил вице-президент Faberlic Владислав Даванков, отметив, что конкурентоспособность продукции на международном рынке из-за роста цен снизится. Введение обязательной маркировки способно вызвать существенный рост цен и в конечном итоге негативно отразиться прежде всего на потребителях, подтвердил представитель шведской Oriflame, у которой на Россию приходится 18% всей выручки (в 2017 году — €242 млн), пишет РБК.

Беспокойство компаний, занимающихся прямыми продажами (через собственных представителей, а не розницу) вызывает обязательная цифровая маркировка товаров, которая распространится на парфюмерный рынок с декабря 2019 года. Система прослеживаемости товаров, призванная пресечь оборот нелегальной продукции, уже действует, например, для меховых изделий. В этом году начался эксперимент по маркировке табачной продукции и ювелирных изделий. Со следующего года метки станут обязательными для многих товаров: помимо парфюмерии это, к примеру, одежда и обувь, белье, фотокамеры.

Свою позицию по поводу будущей обязательной маркировки для парфюмерии высказали и отраслевые объединения. Еще в мае Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИК БХ), Российская парфюмерно-косметическая ассоциация (РПКА), некоммерческое партнерство "РусБренд" и Ассоциация прямых продаж обратились к президенту Владимиру Путину и премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой не маркировать парфюмерную продукцию (копия письма есть у РБК). В этом месяце парфюмеров поддержала Торгово-промышленная палата: 3 июля ее президент Сергей Катырин подписал письмо Медведеву, предложив исключить духи и туалетную воду из перечня товаров, подлежащих обязательной маркировке (копия письма есть у РБК; в пресс-службе ТПП подтвердили отправку и уточнили, что аналогичные письма также были направлены в Минпромторг, Минэкономразвития и Минфин).