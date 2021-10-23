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Производство топлива из мусора, против которого протестуют экологи, начнется под Петрозаводском

Новости. Общество
15:23, 23 Октября 2021
фото: Lindsey Wasson / Reuters

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Мусороперерабатывающий завод, который будет построен в районе деревни Орзега в Карелии, будет производить RDF–топливо.

Об этом представители властей сообщили участникам публичных слушаний по вопросу о строительстве завода.  

Собравшихся на слушаниях жителей интересовало, будет ли использоваться это топливо в качестве источника энергии на коммунальных и других предприятиях Карелии. Ранее российское отделение природоохранной организации «Гринпис» направило в Минприроды России письмо с призывом прекратить развитие проектов по производству RDF-топлива.  Экологи считают, что такое топливо угрожает окружающей среде и здоровью людей. При сжигании мусора выделяются опасные для человеческого организма диоксины, кадмий и бензол. 

«Применяться в Карелии такое топливо однозначно не будет, так как в регионе взят курс на газификацию и источники теплоснабжения не подготовлены к приему данного вида топлива», — сообщили в министерстве природных ресурсов  и экологии Карелии.

 

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Комментарии

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Русский
2021-10-23 17:51:21
Протестуют так называемые экологи. Типа гали и эммы.
Кир
2021-10-23 15:53:18
Пофиг из протесты. У них нет альтернативного проекта. Нечего вопить, скоро в мусоре утонем.
Гость
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