Производство топлива из мусора, против которого протестуют экологи, начнется под Петрозаводском

Мусороперерабатывающий завод, который будет построен в районе деревни Орзега в Карелии, будет производить RDF–топливо.

Об этом представители властей сообщили участникам публичных слушаний по вопросу о строительстве завода.

Собравшихся на слушаниях жителей интересовало, будет ли использоваться это топливо в качестве источника энергии на коммунальных и других предприятиях Карелии. Ранее российское отделение природоохранной организации «Гринпис» направило в Минприроды России письмо с призывом прекратить развитие проектов по производству RDF-топлива. Экологи считают, что такое топливо угрожает окружающей среде и здоровью людей. При сжигании мусора выделяются опасные для человеческого организма диоксины, кадмий и бензол.

«Применяться в Карелии такое топливо однозначно не будет, так как в регионе взят курс на газификацию и источники теплоснабжения не подготовлены к приему данного вида топлива», — сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Карелии.