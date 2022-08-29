Прокуратура через суд потребовала от дорожников отремонтировать трассу на севере Карелии

В Калевальском районе прокуратура обратилась в суд, чтобы заставить управление автодорог отремонтировать трассу «Кола-Калевала-Лонка», сообщили в ведомстве Карелии.

Прокуратура Калевальского района совместно с ГИБДД провела осмотр участка автомобильной дороги регионального значения Р-21 «Кола-Калевала-Лонка».

В ходе осмотра установлено, что в нарушение закона покрытие проезжей части дороги (75-151 км) имеет дефекты в виде выбоин, просадок, проломов, колеи и иных повреждений.

Участок автомобильной дороги «Кола-Калевала-Лонка» с 116 км по 117 км не обустроен необходимым асфальтобетонным покрытием (покрытие отсутствует), грунтовое покрытие имеет повреждение в виде размывов, колей и иных повреждений.

Отсутствие асфальта затрудняет проезд транспортных средств, что не обеспечивает безопасность дорожного движения.

По информации надзорного ведомства, так как «Управтодор» длительное время не может отремонтировать дорогу, создана угроза жизни и здоровью участников дорожного движения.

В целях устранения нарушений закона и в защиту прав, свобод и законных интересов граждан прокурор Калевальского района обратился в Петрозаводский городской суд с исковым заявлением об обязании Управление автомобильных дорог устранить допущенные нарушения требований законодательства о безопасности дорожного движения путем приведения проезжей части в соответствие с требованиями ГОСТ.