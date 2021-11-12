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Прокуратура добилась для предпринимателя наказания за срыв ремонта дворов в Карелии

Новости. Общество
15:34, 22 Декабря 2021
фото: © Валерий Шарифулин / ТАСС

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Суд в Сегежском районе Карелии по представлению прокуратуры назначил административное наказание предпринимателю, который сорвал выполнение муниципальных контрактов на ремонт дворов в поселке Надвоицы.

Об этом сообщили в прокуратуре Карелии.

В ноябре 2020 года между администрацией Надвоицкого городского поселения и предпринимателем было заключено два контракта на благоустройство дворов двух многоквартирных домов. Деньги были выделены в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Предприниматель взял на себя обязательство до июля 2021 года восстановить во дворах асфальтобетонное покрытие, установить скамейки, урны, светильники и иные предметы благоустройства. Однако к работам он так и не приступил.

Прокуратура района возбудила в отношении предпринимателя два дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ). Материалы ушли в мировой суд, который назначил виновному штрафы на общую сумму 63 тыс. рублей.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-12-22 16:23:14
Не смешите моего кота. Ничего они не боятся в стране Советов. Где жесткие наказания. Нет их. Поэтому никаких изменений жизни не ждите. :)
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