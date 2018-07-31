Прокуратура Карелии лишила водительских прав мужчину с психическим расстройством

В Кондопожскм районе водитель с психическим расстройством лишился водительских прав, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Кондопожского района выявила факт наличия у одного из автолюбителей противопоказаний для управления транспортными средствами всех категорий.

Установлено, что местный житель страдает психическим расстройством, но при этом имеет водительское удостоверение.

Поскольку данное обстоятельство ставит под угрозу жизнь и здоровье граждан, прокуратура района предъявила в Кондопожский городской суд исковое заявление к водителю о прекращении действия права на управление транспортными средствами и признании недействительным его водительского удостоверения.

По результатам рассмотрения заявления в суде исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.