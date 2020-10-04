Прокуратура Карелии лишила водительских прав женщину с психическим расстройством

В Кондопожском районе через суд забрали права у водителя, страдающего серьезным заболеванием.

Прокуратура Кондопожского района выявила, что местная жительница, страдающая психическим расстройством, имеет водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категории "В".

Данное заболевание является медицинским противопоказанием к управлению автомобилем.

Прокурор обратился в суд с заявлением о прекращении действия права гражданки на управление транспортными средствами и о признании недействительным ее водительского удостоверения.

Судом исковые требования прокурора удовлетворены.

Решение суда не вступило в законную силу.

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