Прокуратура Карелии лишила водительских прав женщину с психическим расстройством

В Кондопожском районе через суд забрали права у водителя, страдающего серьезным заболеванием.
Прокуратура Кондопожского района выявила, что местная жительница, страдающая психическим расстройством, имеет водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категории "В".
Данное заболевание является медицинским противопоказанием к управлению автомобилем.
Прокурор обратился в суд с заявлением о прекращении действия права гражданки на управление транспортными средствами и о признании недействительным ее водительского удостоверения.
Судом исковые требования прокурора удовлетворены.
Решение суда не вступило в законную силу.
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