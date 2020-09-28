Водитель без прав вылетел с трассы в Карелии

Мужчина получил травмы в ДТП на 80 км региональной автодороги "Кепа-Костомукша", сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В минувший понедельник в 18:10 на 80 км региональной автодороги "Кепа-Костомукша" 48-летний водитель автомобиля "УАЗ", не имея права на управление транспортным средством, допустил съезд с дороги.

В результате ДТП мужчина получил травмы, ему оказана медицинская помощь.

Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Ранее пенсионерка устроила смертельное ДТП на трассе в Карелии.