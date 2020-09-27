Пенсионерка устроила смертельное ДТП на трассе в Карелии (ФОТО)

На автодороге А-121 "Сортавала" в аварии погиб 30-летний житель Московской области.

По сообщению ГИБДД Карелии, сегодня, 28 сентября, в 15:10 63-летняя женщина-водитель автомобиля Rover не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения. Там она устроила столкновение с Volkswagen Polo.

В результате ДТП, погиб пассажир Volkswagen, 30-летний житель Московской области. Второй пассажир, ровесник погибшего, с травмами был госпитализирован.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, на месте работают сотрудники специальных служб.

Ранее пьяный водитель устроил ДТП с пострадавшими в Петрозаводске.