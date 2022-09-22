Прокуратура Карелии начала проверку по факту ЧП на Онежском озере, где погибла семья с ребенком

Прокуратура республики организовала проверку по факту опрокидывания моторной лодки «Вымпел 5400 МС» у острова Сярь в акватории Горской губы Онежского озера, сообщается на сайте ведомства.

Предварительно установлено, что 24 сентября около 19.55 у острова Сярь в акватории Горской губы Онежского озера произошло опрокидывание моторной лодки «Вымпел 5400 МС» под управлением жителя Кондопожского района. В лодке находилось 7 человек, из них 6 жителей Санкт-Петербурга, среди которых один малолетний ребенок.

Собственник лодки доставлен в Кондопожскую ЦРБ с переохлаждением, 2 пассажира самостоятельно доплыли до берега, местонахождение остальных, в настоящее время не установлено.

В настоящее время в акватории Горской губы Онежского озера силами МЧС Карелии, Карельского регионального поисково-спасательного отряда, МВД республики проводятся поисково-спасательные мероприятия.

Следком Карелии по данному факту возбудил уголовное дело.

Расследование уголовного дела взято прокуратурой Республики Карелия на контроль.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства, предъявляемых к организации отдыха туристов, обеспечению безопасности на водном объекте.

По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.