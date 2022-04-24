Прокуратура Карелии начала проверку по факту загрязнения реки после разлива топлива в Сортавальском районе

Организована проверка по факту загрязнения воды в реке Янисйоки на территории поселка Вяртсиля Сортавальского района, сообщили в прокуратуре Карелии.

В воскресенье, 24 апреля, около 14.30 в дежурную службу поступило сообщение об обнаружении на поверхности реки маслянистых пятен.

Предварительно выявлено, что в расположенную рядом с рекой дренажную канаву из цистерны бензовоза, принадлежащего ООО «Форселл Транспорт», вследствие разгерметизации вытекло дизельное топливо, в результате утечки попав в акваторию реки.

Угроза попадания топлива в водозаборт поселка Вяртсиля отсутствует, так как он расположен выше по течению.

В настоящее время проводятся мероприятия по ликвидации загрязнения.

На место его обнаружения выезжал прокурор Сортавалы Николай Терешков.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка степени ответственности лиц, причастных к инциденту, повлекшему загрязнение окружающей среды.

По итогам проверки будет решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что в Сортавальском районе произошло ЧП: 200 литров дизельного топлива вытекли из разгерметизированной цистерны бензовоза и попали в дренажную канаву рядом с рекой Янисйоки.