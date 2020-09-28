Прокуратура Карелии наказала чиновника за просрочку документов об опекунстве

В Сортавале сотрудник соцотдела не предоставил вовремя документы об установлении опеки над несовершеннолетним ребенком, сообщили в прокуратуре Карелии.

Согласно закону орган опеки должен направить сведения в орган регистрации прав о проживающих в жилом помещении через три дня после установления опеки.



Между тем, соответствующее уведомление направлено не было.



По данному факту прокуратура города в отношении должностного лица возбудила дело об административном правонарушении.



Постановлением мирового судьи судебного участка №1 Сортавалы чиновник привлечен к административной ответственности, ему назначено наказание в виде предупреждения.



Постановление суда не вступило в законную силу.