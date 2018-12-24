Прокуратура Карелии нашла в Сети сайт, продававший запрещенные орудия лова

Сайт, распространявший в Интернете информацию о продаже электроудочек, ждет суд, сообщили в прокуратуре Карелии.

Карельская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе осуществления мониторинга сети Интернет выявила сайт, на котором осуществляется торговля запрещенными орудиями ловли водных биологических ресурсов.

На выявленном сайте посетителям предлагаются к продаже электроудочки, использование которых влечет значительный ущерб ихтиофауне в результате воздействия мощными электрическими разрядами.

За нарушение правил, регламентирующих рыболовство, предусмотрена административная ответственность.

Также установлена уголовная ответственность за незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов.

По выявленному факту природоохранная прокуратура направила в Петрозаводский городской суд административное исковое заявление о признании сайта, на котором осуществляется продажа электроудочек, информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено, а также о внесении его в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в Сети, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.