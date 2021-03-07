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Прокуратура Карелии объявила о ликвидации аварии водопровода в поселке, но там снова жалуются

Новости. Общество
13:48, 08 Марта 2021
фото: © правительство Карелии
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Население поселка Рабочеостровск, где в январе произошла серьезная авария водопровода, снова пожаловалось на перебои водоснабжения - после заявлений администрации и прокуратуры, что проблема решена.

Об этом сообщила группа Подслушано l Кемь Вконтакте

"Каждый день проблема с водоснабжением продолжается. Жители шести домов... ул. Юбилейная п. Рабочеостровск остаются без питьевой воды. Теперь вода не каждый день капает из крана. Ежедневно обращаемся в диспетчерскую службу, но никто проблему не решает. Работников водоснабжения жильцы не видят в квартирах и у центрального водопровода", - говорится в сообщении.

Его авторы утверждают, что повторно обратились к главе района Дмитрию Петрову.

В начале марта прокуратура Карелии сообщила, что представители районной прокуратуры выезжали на место происшествия, чтобы проконтролировать ход аварийно-восстановительных работ и подвоз воды населению.  

Кроме того, прокуратура провела проверку деятельности МУП "КЭСНА", по результатам которой директору было внесено представление об устранении нарушений.

"После принятых мер работы по устранению аварии выполнены в полном объеме, холодное водоснабжение возобновлено", - говорилось в сообщении прокуратуры.

14 января из-за аварий на сетях более 500 метров водопровода в поселке Рабочеостровск замерзли. Без воды остались жилые дома, центр помощи детям и школа. 16 января в районе был введен режим ЧС. Было принято решение построить резервный водопровод.

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Комментарии

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бюджет
2021-03-08 14:36:23
Прокуратура объявила....... Я не понял: прокуратура трубы меняет?
Off
2021-03-08 14:27:09
Нечего жаловаться. Педроссы уже отчитались и поделили премии. А вы тут смуту разводите.
Гость
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