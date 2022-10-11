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Прокуратура Карелии обязала управляющую компанию согреть жильцов дома в Надвоицах

Новости. Общество
12:34, 27 Октября 2022
фото: © freepik

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В Сегежском районе прокуратура обязала управляющую компанию обеспечить надлежащее теплоснабжение дома в Надвоицах и прибор учета тепла починить, сообщил в надзорном ведомстве.

В прокуратуру Сегежского района поступило обращение о ненадлежащем теплоснабжении одного из многоквартирных домов в поселка Надвоицы.

При проведении проверки по жалобе выявлены факты недостаточного прогревания отдельных радиаторов в квартирах жильцов многоквартирного дома, подтопление подвала, неработающий прибор учета тепла, несмотря на начало отопительного сезона.

По данным фактам прокуратурой района руководителю управляющей организации внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено.

Управляющей организацией проведено «развоздушивание» системы теплоснабжения в многоквартирном доме, уборка и осушение подвального помещения, а также введен в эксплуатацию общедомовой прибор учета тепловой энергии.

Сотрудник управляющей организации, ответственный за работу на указанном направлении, привлечен к дисциплинарной ответственности.

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