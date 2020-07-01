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Прокуратура Карелии организовала проверку о нарушении прав женщины-инвалида, "страдающей от промедления чиновников"

Новости. Общество
10:08, 02 Июля 2020
фото: © Валерий Поташов/"Столица на Онего"
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В Крошнозере женщина, ставшая беспомощным инвалидом после инсульта, не может дождаться денежных выплат из-за бюрократии.

Напомним, жительница Крошнозера Елена лишена возможности двигаться самостоятельно. В ноябре прошлого года у нее случился инсульт. Некогда здоровую и энергичную женщину недуг приковал к постели.

"Пенсии по старости жены едва хватает на покупку лекарств и памперсов. Я недавно полпенсии на медицинские товары потратил. Денег совсем не хватает. Документы для подтверждения недееспособности супруги давно были собраны и переданы медработникам. Только лед до сих пор не тронулся. Проблема осталась нерешенной... Обидно, что Елена, проработавшая в медицине не один год, невольно страдает от промедления чиновников", – отметил супруг женщины-инвалида.

Прокуратура республики организовала проверку о нарушении прав жительницы Пряжинского района при рассмотрении вопроса об установлении инвалидности.

По итогам проверки будет решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования.

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Комментарии

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User
2020-07-02 12:41:34
Ну, теперь-то по принятым поправкам все выплатят с индексацией и виновных накажут.
zanoza
2020-07-02 12:03:58
А инвалиду разве прокурорская проверка нужна, ей деньги положенные нуждны,причём ещё вчера. Когда покончено будет с бездушием и бюрократизмом чиновников, гнать в шею таких надо!
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