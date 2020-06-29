Женщина-инвалид в поселке Карелии "страдает от промедления чиновников"

В Крошнозере женщина, ставшая беспомощным инвалидом после инсульта, не может дождаться денежных выплат из-за бюрократии.

Как пишет газета "Наша жизнь", жительница Крошнозера Елена лишена возможности двигаться самостоятельно. В ноябре прошлого года у нее случился инсульт. Некогда здоровую и энергичную женщину недуг приковал к постели.

С тех пор муж, сыновья и родственники всеми силам стараются хоть как-то улучшить условия жизни 55-летней женщины: готовят еду и кормят ее с ложечки, делают вместе лечебную гимнастику. Неравнодушная селянка отдала Елене инвалидную коляску.

Как правило, такие больные незамедлительно получают статус инвалидности, который дает возможность пользоваться некоторыми денежными выплатами и льготами. К сожалению, в случае с Еленой процесс с оформления документов растянулся на долгие восемь месяцев.

"Пенсии по старости жены едва хватает на покупку лекарств и памперсов. Я недавно полпенсии на медицинские товары потратил. Денег совсем не хватает. Документы для подтверждения недееспособности супруги давно были собраны и переданы медработникам. Только лед до сих пор не тронулся. Проблема осталась нерешенной. Те, кто ухаживает за лежачими больными, знает, как дорого обходится абсорбирующее белье, — возмущается Сергей. — Сколько можно еще ждать? Обидно, что Елена, проработавшая в медицине не один год, невольно страдает от промедления чиновников".

Пока справки и документы путешествуют по кабинетам различных инстанций, Сергей продолжает заботиться о больной супруге. А Елена Михайловна, тем временем, находит утешение в прочтении книг.