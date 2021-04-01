Прокуратура Карелии "отфутболила" обращение ветерана труда в правительство республики

Пенсионер из Сортавалы более двух лет пытается добиться разъяснений о том, как рассчитывался норматив потребления электроэнергии для отопления его жилого дома.

В феврале "Столица на Онего" рассказывала о том, как ветеран труда из Сортавалы Александр Крутых более двух лет пытался добиться от карельских чиновников разъяснений, как рассчитывался норматив потребления электроэнергии для отопления жилого дома пенсионера. Устав от постоянных отписок, которые он получал из республиканских министерств, ветеран труда направил 18 марта обращение в прокуратуру Карелии с просьбой провести проверку документов карельского Минстроя, на основании которых был установлен норматив для жилья Крутых. Однако надзорное ведомство фактически "отфутболило" это обращение премьер-министру Карелии Александру Чепику.

Как сообщил Александру Крутых начальник отдела по надзору за исполнением федерального законодательства республиканской прокуратуры Павел Иващенко, он отправил ветеранское обращение для рассмотрения карельскому премьеру "с учетом серьезности обозначенных доводов". Но, как считает ветеран труда Крутых, начальник отдела по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Карелии попросту не стал исполнять возложенные на него служебные обязанности, поскольку переслал обращение пенсионера в тот же орган, который до этого отвечал ему отписками. В этой связи Александр Крутых обратился к прокурору республики с просьбой рассмотреть заявление в соответствии с требованиями действующего законодательства.

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