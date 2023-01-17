Прокуратура Карелии помогла больному ребенку достать жизненно необходимые лекарства

Жительница Карелии с помощью прокуратуры и суда добилась лекарств для своего больного сына, сообщили в надзорном ведомстве.

Жительница Карелии в ходе личного приема у прокурора республики Дмитрия Харченкова пожаловалась на нарушение прав ее сына на обеспечение лекарствами.

Как выяснилось во время проверки прокуратуры, 8-летний мальчик болен наследственным аутосомно-рецессивным заболеванием (муковисцидозом), и ему по жизненно важным показаниям назначено применение медицинского препарата для ежедневного ингалирования. Однако Минздрав отказал в связи с отсутствием этого лекарства в Перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Прокуратура обратилась в суд, и тот постановил обеспечить ребенка нужными медикаментами. В результате лекарство больному было выдано.