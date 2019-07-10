Прокуратура Карелии помогла предпринимателям вернуть около 42 млн рублей

Организации и учреждения выплатили предпринимателям долги, сообщили в прокуратуре Карелии.

В первом полугодии 2019 года благодаря прокурорскому вмешательству в республике погашена задолженность перед предпринимателями на сумму 41,79 млн рублей.

Прокурорами выявлено 48 нарушений закона в указанной сфере. 15 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, по постановлениям прокуроров трем должностным лицам назначено административное наказание.

В марте текущего года должностное лицо ГБУЗ "Пряжинская центральная районная больница" привлечено к административной ответственности за нарушение срока оплаты оказанных услуг на поставку перевязочных средств по государственному контракту с индивидуальным предпринимателем. После принятия прокуратурой мер задолженность в 200 тысяч рублей перед предпринимателем была погашена.