Прокуратура Карелии проведет "горячую линию" по вопросам подготовки к зиме

В период с 2 по 4 сентября прокуратура организует работу "горячей линии" по вопросам подготовки к предстоящему отопительному сезону, сообщили в ведомстве.

По вопросам, касающимся подготовки жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду, а также ненадлежащей работы по данному направлению управляющих, сетевых, ресурсоснабжающих организаций и органов власти, граждане могут обратиться в прокуратуру республики в рабочее время в понедельник-четверг с 9.00 до 18.15 по телефону "горячей линии" (8-814-2) 717-854 к старшему прокурору отдела по надзору за исполнением федерального законодательства Тютрину Владимиру Андреевичу.