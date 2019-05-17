Прокуратура Карелии проведет "горячую линию"

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Старший помощник прокурора республики ответит на вопросы граждан 23 мая, сообщили в ведомстве.
Прокуратура Республики Карелия проведет 23 мая "горячую линию" по вопросам разъяснения законодательства о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры.
Время работы "горячей линии" – с 14.00 до 17.00.
Телефон: (8-814-2) 717-893 – старший помощник прокурора республики по рассмотрению обращений, приему граждан и правовому обеспечению Шпетная Наталья Алексеевна.
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