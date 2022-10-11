Прокуратура Карелии проведет проверку по факту падения рабочего со строительных лесов в Кондопоге

В Кондопоге после падения со строительных лесов госпитализирован рабочий, по данному факту проводится проверка, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Кондопожского района проводит проверку по факту падения 27-летнего мужчины со строительных лесов, установленных около дома №13 по ул. М. Горького в Кондопоге.

Падение произошло 23 октября в 11.20 с высоты около 4-х метров. Рабочий, являющийся гражданином одной из стран СНГ, доставлен в травматологическое отделение Кондопожской больницы.

Предварительно установлено, что строительные работы на объекте проводятся в рамках реализации региональной программы по капитальному ремонту многоквартирных домов. При этом пострадавший работником подрядной организации не является.

По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее Минздрав Карелии сообщал, что состояние госпитализированного стабильное.