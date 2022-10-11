Рабочий сорвался со строительных лесов в городе бумажников Карелии

В Кондопоге после падения со строительных лесов госпитализирован рабочий.
Как собщается в паблике "Мой город. Кондопога", в минувшее воскресенье, 23 октября, при ремонте дома на ул. Максима Горького в городе бумажников Карелии со строительных лесов сорвался рабочий. Врачи скорой помощи его госпитализировали.
В Минздраве Карелии подтвердили информацию о госпитализации пострадавшего, который является мигрантом.
"Состояние госпитализированного стабильное", - сообщили в пресс-службе ведомства.
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