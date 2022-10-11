Рабочий сорвался со строительных лесов в городе бумажников Карелии

В Кондопоге после падения со строительных лесов госпитализирован рабочий.

Как собщается в паблике "Мой город. Кондопога", в минувшее воскресенье, 23 октября, при ремонте дома на ул. Максима Горького в городе бумажников Карелии со строительных лесов сорвался рабочий. Врачи скорой помощи его госпитализировали.

В Минздраве Карелии подтвердили информацию о госпитализации пострадавшего, который является мигрантом.

"Состояние госпитализированного стабильное", - сообщили в пресс-службе ведомства.