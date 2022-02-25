Прокуратура Карелии проведет проверку после обрушения крыши многоквартирного дома

Полиция защищает от мародеров дом на севере Карелии, где обрушилась крыша.

Напомним, в пятницу, 25 февраля, в 15.00 на улице Октябрьская, 2 в Кеми в 6-квартирном одноэтажном доме, не выдержав тяжести снега, обрушилась крыша.

Как сообщили на сайте надзорного ведомства, прокуратура республики организовала проверку по этому факту.

На данный момент в деревянном доме с печным отоплением живет одна семья из 4 человек, в том числе 2 ребенка, 2004 и 2010 годов рождения. В остальной части дома никто не живет.

Кровля обрушилась над нежилой частью дома, в результате аварии никто не пострадал. Сам дом при этом ранее не был признан аварийным.

В настоящее время семья эвакуирована к родственникам, а полиция организовала дежурство, чтобы избежать мародерства.

Прокуратура даст оценку соблюдению требований жилищного законодательства, в том числе со стороны местной администрации.