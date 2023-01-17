Прокуратура Карелии проводит проверку по факту избиения школьницы в Сегеже

Прокуратура Сегежского района проводит проверку по факту причинения телесных повреждений 13-летней учащейся школы №5 в Сегеже, сообщили в ведомстве.

Предварительно установлено, что днем 6 февраля недалеко от школы №5 в Сегеже произошел конфликт с участием несовершеннолетних, в ходе которого была избита 12-летняя девочка. Видеозапись избиения распространена в интернете. Пострадавшая находится на амбулаторном лечении.

В настоящее время участники драки установлены. Все из них воспитываются в полных семьях, на профилактических учетах не состоят. Полиция Сегежского района продолжает процессуальную проверку, ход и результаты которой поставлены на личный контроль прокурора района.

Одновременно прокуратурой района организована проверка исполнения требований законодательства в деятельности органов и организаций системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в ходе которой будет дана правовая оценка их действиям.

По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будет решен вопрос о привлечении участников конфликта и их законных представителей к установленной законом ответственности.

Ранее сообщалось, что в Сегеже 15-летняя девочка жестоко избила 6-классницу. Подростки-очевидцы сняли избиение на камеру и выложили в интернет.

Минобразования Карелии также проверит воспитательную работу в школах после избиения девочки.