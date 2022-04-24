Прокуратура Карелии разберется, кто оставил пенсионерку жить одну в аварийном расселенном доме с крысами

Надзорное ведомство начало проверку по публикации о пенсионерке, которая уже три года одна выживает в разваливающемся аварийном 8-квартирном доме в Петрозаводске, где ее соседи лишь крысы да голуби.

На сайте «Столицы на Онего» была опубликована статья «Только бы хуже не было» о пенсионерке, которая с 2019 года одна проживает в расселенном аварийном 8-квартирном доме в микрорайоне Соломенное на улице Рабочая.

Как признается сама героиня публикации Любовь Николаевна, уже три года ее соседями являются крысы, голуби да бездомные кошки.

Дом по улице Рабочей в Соломенном, где проживает пенсионерка, был признан аварийным еще 10 лет назад, его даже в весной 2019 года пытались снести вместе с жильцами, но потом к осени все квартиры расселили, кроме одной — той, где проживает Любовь Николаевна.

Ей предложили переехать из аварийного дома 1960 года постройки в дом 1962 года постройки. А когда она отказалась, про нее все и забыли.

При обращении пенсионерки к чиновникам с вопросом, когда же найдется для нее другое жилье, ее просили подождать, напоминая о том, что жилье ей уже предлагали: мол, сама виновата, что отказалась.

Так три года Любовь Николаевна выживает в полуразрушенном доме с крысами и ждет переселения, а чтобы она знала, что чиновники помнят о ней: управляющая компания подняла квартплату с 290 рублей до 750.

Как так получилось, что пенсионерка оказалась в таких условиях, и будет разбираться прокуратура.