Прокуратура Карелии считает незаконным требовать с родителей детсадовцев справки с работы

Детские сады республики должны принимать детей в нерабочие дни, справки от родителей не требуется.

Прокуратура республики дала оценку требованиям детских садов о предоставлении справок в нерабочие дни. О необходимости предоставлять родителям в садики с 1 по 3 ноября справку с работы заявил в ходе прямой линии 27 октября министр образования Карелии Роман Голубев. Он сказал, что родителям в нерабочие дни лучше оставить детей дома, но если такой возможности нет, то можно привести в детский сад, но при этом необходимо предоставить справку с работы, что они заняты на предприятии.

«Прокуратура республики разъясняет, что указанная справка может быть представлена родителями на добровольной основе, однако отсутствие справки не является основанием для отказа в приеме ребенка в сад», - говорится в сообщении прокуратуры Карелии.

Надзорное ведомство объявило предостережение председателю комитета социального развития администрации Петрозаводска для принятия комплекса организационных и контролирующих мер в отношении заведующих детских садов, указывающих на обязательность представления подобной справки.

Данная ситуация находится на контроле в прокуратуре республики.

Одновременно прокуратура республики просит родителей при таковой возможности оставаться в нерабочие дни дома с детьми.

Ранее сообщалось, родителей в Карелии не пустят в школы, детсады и спортсекции без QR-кодов или справок.