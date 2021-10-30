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Прокуратура Карелии считает незаконным требовать с родителей детсадовцев справки с работы

Новости. Общество
16:14, 30 Октября 2021
фото: © Андрей Киреев / РИА Новости

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Детские сады республики должны принимать детей в нерабочие дни, справки от родителей не требуется.

Прокуратура республики дала оценку требованиям детских садов о предоставлении справок в нерабочие дни. О необходимости предоставлять родителям в садики с 1 по 3 ноября справку с работы заявил в ходе прямой линии 27 октября министр образования Карелии Роман Голубев. Он сказал, что родителям в нерабочие дни лучше оставить детей дома, но если такой возможности нет, то можно привести в детский сад, но при этом необходимо предоставить справку с работы, что они заняты на предприятии.

«Прокуратура республики разъясняет, что указанная справка может быть представлена родителями на добровольной основе, однако отсутствие справки не является основанием для отказа в приеме ребенка в сад», - говорится в сообщении прокуратуры Карелии.

Надзорное ведомство объявило предостережение председателю комитета социального развития администрации Петрозаводска для принятия комплекса организационных и контролирующих мер в отношении заведующих детских садов, указывающих на обязательность представления подобной справки.

Данная ситуация находится на контроле в прокуратуре республики.

Одновременно прокуратура республики просит родителей при таковой возможности оставаться в нерабочие дни дома с детьми.

Ранее сообщалось, родителей в Карелии не пустят в школы, детсады и спортсекции без QR-кодов или справок.

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Комментарии

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Изя
2021-10-30 20:06:49
Ничего не поменялось в работе прокуратуры ,я так думаю , слабенькая она в Карелии . :)
Leopol'd
2021-10-30 18:10:28
Прям страх потеряли! С каких это пор, руководство РК, сочиняя очередной запрет, на закон оглядывалось? Это же спасение нации! Кто против - тот подлежит наказанию!
Гражданин
2021-10-30 18:04:20
А прокуратура больше не видит нарушений ?
Все остальное нормально ?
А по численности детей в группах, площадь групп, состояние участков и т.д.
Реально как то не вовремя среагировали на информацию в СМИ.
Кто является учередителем детских садов - правильно Администрация города. Но чиновники дежурят - а воспитатели работают.
А прокуратура работает с 1 по 3 ноября ?
Devil
2021-10-30 16:56:29
И про утру они проснулись .
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