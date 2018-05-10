Прокуратура Карелии уличила власти поселения в бесконтрольном распоряжении муниципальным имуществом

Выявлены нарушения закона в сфере распоряжения муниципальным имуществом в Ребольском сельском поселении, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Муезерского района провела проверку соблюдения администрацией Ребольского сельского поселения законодательства в сфере использования муниципального имущества.

Установлено, что администрация поселения предоставила индивидуальному предпринимателю нежилое здание под осуществление торговой деятельности.

Как показала проверка, фактически площадь занимаемых предпринимателем помещений существенно, почти в 4 раза, превышает размер предоставляемой площади в рамках договора аренды.

В связи с отсутствием со стороны администрации поселения контроля за использованием переданного в аренду муниципального имущества прокуратура района внесла главе администрации Ребольского сельского поселения представление об устранении нарушений закона, которое в настоящее время находится на рассмотрении.