Прокуратура Карелии выяснила, что в Медвежьегорске хоронят людей в лесу, потому что закончилось место на кладбище

Городское кладбище Медвежьегорска исчерпало свои ресурсы, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Медвежьегорского района провела проверку соблюдения законодательства о погребении и похоронном деле и выявила нарушения, установив, что земельный участок на территории Медвежьегорска, на котором располагается место погребения, фактически исчерпал свои ресурсы.

Кроме того, его границы в соответствии с нормами действующего законодательства не определены. В настоящий момент альтернативное место захоронения на территории поселения не сформировано.

В то же время специализированные службы по вопросам похоронного дела в районе отсутствуют, полномочия по организации похоронного дела не возложены ни на одно муниципальное предприятие, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении своих полномочий администрацией Медвежьегорского района.

Указанное бездействие органов местного самоуправления создает угрозу причинения вреда окружающей среде, здоровью неопределенного круга лиц и влечет нарушение прав граждан, предусмотренных Федеральным законом "О погребении и похоронном деле".

По итогам проверки прокурор района обратился с исковым заявлением в суд.

Решением Медвежьегорского районного суда исковые требования прокурора района были удовлетворены в полном объеме. На администрацию района возложена обязанность организовать специализированную службу по вопросам похоронного дела на территории района, установить действительные границы земельного участка, на котором размещено место погребения, принять меры по созданию нового места погребения на территории Медвежьегорского городского поселения, соответствующего этическим, санитарным и экологическим требованиям.

Верховный суд Карелиим решение районного суда, обжалованное ответчиком, оставил без изменения, таким образом, решение вступило в законную силу.

Кроме того, по итогам проверки прокуратура района внесла представление в адрес Медвежьегорского лесничества в связи с невыявлением на протяжении длительного времени фактов самовольного занятия земельных участков, относящихся к категории земель лесного фонда, при осуществлении захоронения. По итогам рассмотрения представления 4 должностных лица лесничества привлечены к дисциплинарной ответственности.