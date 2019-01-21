Прокуратура Карелии заявила о снижении взяточничества по итогам 2018 года

Количество преступлений коррупционной направленности в Карелии по итогам 2018 года снизилось на 39,1 %

Всего таких преступлений за 12 месяцев было 92. Их удельный вес в массе всех выявленных деяний за отчетный период составил 0,8 %.

По данным карельской прокуратуры, в том числе в республике снизилось на 33,3 % - с 30 до 20 - число фактов получения взятки.

Количество случаев дачи взятки снизилось на 43,6 % - с 39 до 22, посредничества во взяточничестве - на 53,8 % - с 13 до 6 случаев.