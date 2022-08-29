Прокуратура Карелии запросила для экс-министра приговор с учетом смягчающих обстоятельств

На судебном процессе по делу экс-министра транспорта Карелии Алексея Кайдалова гособвинение попросило суд учесть смягчающие обстоятельства при вынесении приговора.

Таким обстоятельством считается состояние здоровье обвиняемого.

«Поскольку исследованными медицинскими документами подтверждено наличие ряда хронических заболеваний», — пояснила представитель прокуратуры.

Гособвинение запросило для обвиняемого 17,5 лет лишения свободы.

Кайдалов, доставленный в зал суда в наручниках и под конвоем, выглядел болезненно-бледным. Он находится под стражей два с половиной года.

Другие подробности об этом судебном процессе читайте в статье «Столицы на Онего».