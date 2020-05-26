Прокуратура Карелии заставила аптеку продавать перекись водорода

Прокуратура выявила нарушения в деятельности аптеки в Кондопожском районе.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, в одной из аптек Кондопоги фармацевты отказывались продавать жизненно важное лекарство – пероксид водорода. И это несмотря на то что препарат был в наличии.

Также выяснилось, что в аптеке не было стенда с информацией о виде осуществляемой деятельности, номере лицензии, сроке ее действия, об органе, выдавшем указанную лицензию и о государственном регистрационном номере записи о создании юридического лица.

После вмешательства прокуратуры все нарушения устранили.

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