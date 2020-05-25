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Петрозаводчанка не смогла получить инсулин из-за технических неполадок

Новости. Общество
15:06, 25 Мая 2020
фото: © Столица на Онего
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В государственной аптеке на улице Володарского днем 25 мая сломался компьютер – горожане не смогли получить льготные лекарства.

Жители Петрозаводска "устроили бунт" около аптеки "Карелфарм" на улице Володарского. Люди не смогли получить льготные лекарства по рецептам. 

Как им сообщили сотрудники аптеки – компьютер не работает. 

По словам нашего корреспондента, оказавшегося около аптеки в момент произошедшего, женщина, приехавшая за жизненно необходимым лекарством с другого конца города, просила выдать инсулин, но ей отказали, сославшись на технические неполадки. 

Фармацевты решили не спорить с посетителями и просто закрыли аптеку.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-05-25 15:41:26
Пофиг частный вопрос. Не буду ахать и охать. На это либерасты есть.
Гость
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