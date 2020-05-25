Петрозаводчанка не смогла получить инсулин из-за технических неполадок

В государственной аптеке на улице Володарского днем 25 мая сломался компьютер – горожане не смогли получить льготные лекарства.

Жители Петрозаводска "устроили бунт" около аптеки "Карелфарм" на улице Володарского. Люди не смогли получить льготные лекарства по рецептам.

Как им сообщили сотрудники аптеки – компьютер не работает.

По словам нашего корреспондента, оказавшегося около аптеки в момент произошедшего, женщина, приехавшая за жизненно необходимым лекарством с другого конца города, просила выдать инсулин, но ей отказали, сославшись на технические неполадки.

Фармацевты решили не спорить с посетителями и просто закрыли аптеку.