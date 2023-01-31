Прокуратура Карелии заставила районные власти убрать мусор на помойке

По требованию прокуратуры Кемского района контейнерные площадки приведены в надлежащее состояние, сообщили в надзорном ведомстве.

Так, по результатам проведенной в 2022 году проверки прокуратурой района выявлены факты ненадлежащего содержания ряда контейнерных площадок в Кеми.

Администрация Кемского района не в полной мере принимала меры к их очистке, что влекло скопление мусора и, как следствие, нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Также сами площадки не отвечали требованиям действующего законодательства к их оборудованию, отметили в прокуратуре.

По результатам прокурорской проверки в Кемский городской суд было направлено административное исковое заявление, в котором прокурор просил обязать администрацию района устранить указанные нарушения.

Исковые требования прокурора судом были удовлетворены.

В 2022 году администрацией заключен муниципальный контракт на оборудование указанных контейнерных площадок в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В настоящее время муниципальный контракт подрядной организацией исполнен, работы органом местного самоуправления приняты, выявленные нарушения устранены.