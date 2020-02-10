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Прокуратура начала проверку Медвежьегорского молокозавода после обращения Элиссана Шандаловича

Новости. Общество
13:14, 11 Февраля 2020
фото: ИА "Республика" / Дмитрий Ананьин
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По обращению Элиссана Шандаловича прокуратура начала проверку из-за невыплаты зарплаты на Медвежьегорском молокозаводе, сообщили в пресс-службе Заксобрания Карелии.

Ранее в адрес спикера карельского парламента поступило письмо от жительницы Медвежьегорска, работавшей на заводе, которая рассказала, что ей не выплачиваются долги по заработной плате в размере 191 тысяч рублей. Заявительница попросила парламентария о содействии в решении вопроса.

Как говорится в ответе заместителя прокурора республики Василия Шевченко, прокуратурой республики по поступившему обращению по вопросу погашения просроченной задолженности по заработной плате на предприятии "Медвежьегорский молокозавод" организовано проведение проверки. О результатах проверки надзорное ведомство сообщит дополнительно.

 

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