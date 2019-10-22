Прокуратуру Карелии заинтересовала новость о свалках мусора в Лососинном

Карельская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку после публикации информации о свалках мусора в лесу в Лососинном.

Ранее на своей странице в соцсети депутат Законодательного собрания Андрей Рогалевич разместил видео, на котором запечатлел свалку в лесном массиве в местечке Лососинное в Прионежском районе.

"Карельским межрайонным природоохранным прокурором дано поручено на проведение проверки, она уже проводится", - сказал "Столице на Онего" заместитель прокурора Петр Антонов.

Срок проверки - 30 дней.