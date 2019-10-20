Люди завалили мусором лес в Лососинном (ВИДЕО)

Депутат Заксобрания Андрей Рогалевич запечатлел 12 свалок мусора в лесу в Прионежском районе Карелии.

На своей странице в соцсети Андрей Рогалевич разместил видео, на котором запечатлел заваленный мусором лес в Лососинном в Прионежском районе.

"Сердце кровью обливается, - говорит Андрей Рогалевич. – Вместо того, чтобы наслаждаться природой, собирать здесь грибы и ягоды, мы видим здесь вот это (мусор – ред.). 12 свалок. Диваны, матрасы…Человек везет все это из дома, с дач и выкидывает в лесу. При этом мы покоряем космос, ищем планеты для своего проживания. Банально уничтожая те места, где живем. Наверное, ни одно животное не поступает так, как поступает человек".

Андрей Рогалевич заснял все свалки на видео.

"Смотрите, наслаждайтесь – все это делается для наших детей, внуков, которые будут жить после нас", - сказал автор видео.

Ранее Андрей Рогалевич уже снимал свалки мусора в Прионежском районе, но это бвло летом, а осенью природа открыла то, что было спрятано под листвой.