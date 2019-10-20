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Новости. Общество
09:24, 20 Октября 2019

Люди завалили мусором лес в Лососинном (ВИДЕО)

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Депутат Заксобрания Андрей Рогалевич запечатлел 12 свалок мусора в лесу в Прионежском районе Карелии.

На своей странице в соцсети Андрей Рогалевич разместил видео, на котором запечатлел заваленный мусором лес в Лососинном в Прионежском районе.

"Сердце кровью обливается, - говорит Андрей Рогалевич. – Вместо того, чтобы наслаждаться природой, собирать здесь грибы и ягоды, мы видим здесь вот это (мусор – ред.). 12 свалок. Диваны, матрасы…Человек везет все это из дома, с дач и выкидывает в лесу. При этом мы покоряем космос, ищем планеты для своего проживания. Банально уничтожая те места, где живем. Наверное, ни одно животное не поступает так, как поступает человек".

Андрей Рогалевич заснял все свалки на видео.

"Смотрите, наслаждайтесь – все это делается для наших детей, внуков, которые будут жить после нас", - сказал автор видео.

Ранее Андрей Рогалевич уже снимал свалки мусора в Прионежском районе, но это бвло летом, а осенью природа открыла то, что было спрятано под листвой.

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Комментарии

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новый
2019-10-20 10:58:57
Работать некому - все депутаты и видеоблогеры
Вася
2019-10-20 10:24:29
за 20 лет правления Путина и, созданной им, партии «Единая Россия» Россия укрепила свою государственность, начала восстанавливать экономику, бороться с коррупцией и обретать суверенитет.
Писарев
2019-10-20 10:53:45
Вася, Хе-хе-хе....
Дyxовность одна на всех и скрепляет всех нас в единую сильную нaцию, независимо от того русский человек или кaлининградец, сибиpяк или байкальчанин, уралец или вoлжaнин. Все мы хотим быть патриoтами и двигаясь к реализации наших общих нациoнальныx интересов, служить на благо oтчизне. Сегодня обстановка для нас наиболее благоприятна. Развитие демокpaтических институтов и права, позволяет каждому росcиянинy выбирать себе дорогу и не дожидаясь подачек от государства брать все самому. Cталинcкий режим, как и маxoвик большевистских рeпреccий остался далеко позади в прошлом. При помощи мужecтва и веры в нашу общую цель и в друг друга, мы переживали даже самые темные coветcкие времена. И, если будет необxодимо, мы сделаем это снова. Благодаря нашим ценностям, наисовременнейшему оpyжию, прорывным технологиям и дyxовным основам нации, мы можем победить любого врага и наши достойные побeды в Кавказе и Cирии и которым завидует весь развитый мир, неопровержимые тому докaзатeльcтва. )))))))))
кир
2019-10-20 10:07:17
Это вы такие в массе своей. Не зря революцию делали в 17 году. Утвердились в качестве быдла, а дальше что?
насмешница
2019-10-20 11:11:23
кир,
зато отмену маратория на смертную казнь эти люди воспримут с ликованием. Что-то мне подсказывает.
Вася
2019-10-20 09:44:36
Колоссальный аппарат силовиков, имеющих беспрецендентные льготы, заработки и права, будет защищать кормильцев до потери пульса.
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