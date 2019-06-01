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Новости. Общество
13:55, 01 Июня 2019

ВИДЕО: По дороге в Лососинное неизвестные устроили свалку мусора

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Депутат Заксобрания Андрей Рогалевич запечатлел горы мусора по дороге в Прионежском районе Карелии.

На своей странице в соцсети Андрей Рогалевич разместил видео, на котором запечатлел заваленную мусором дорогу в Лососинному в Прионежском районе.

"Вершина пищевой цепочки, написал Рогалевич в комментарии к видео, - это не свалка, это даже не направление до свалки, а участок дороги. И это ещё без захода в лес".

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