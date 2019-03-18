Прокуратура намерена обжаловать приговор по делу о гибели детей на Сямозере

Гособвинение намерено подать апелляционное представление на приговор о гибели детей на Сямозере в июне 2016 года.

Об этом сообщила представитель гособвинения, заместитель начальника прокуратуры Карелии Ирина Кириллович.

Напомним, в понедельник 18 марта Городской суд Петрозаводска приговорил к 9 годам 6 месяцам колонии общего режима директора лагеря "Парк-отель "Сямозеро" Елену Решетову, координатор Вадим Виноградов получил столько же - 9,5 лет колонии общего режима.

Также суд свободил от наказания по истечению срока давности инструктора лагеря на Сямозере Валерия Круподерщикова и оправдал Павла Ильина в гибели 14 детей на Сямозере.

Экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и врио руководителя ведомства Людмила Котович были признаны невиновными в связи с отсутствием состава преступления.

Ранее гособвинение потребовало назначить директору лагеря Елене Решетовой 9,5 лет колонии общего режима. Координатору Вадиму Виноградову - 8 лет колонии общего режима.

Инструкторам Павлу Ильину - 4 года колонии общего режима, Валерию Круподерщикову - 6 лет колонии общего режима.

Врио главы карельского управления Роспотребнадзора Людмиле Котович - 6 лет колонии-поселения с лишением права занимать определённые должности на госслужбе и в органах местного самоуправления. Экс-главе карельского управления Роспотребнадзора Анатолию Коваленко - 6 лет колонии-поселения.

Следствием Решетовой и Виноградову было предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оставление в опасности".

По версии следствия, Решетова, Виноградов, инструкторы Круподерщиков и Ильин, зная о штормовом предупреждении, не отменили водный поход 17 июня 2016 года и организовали выход 47 детей из лагеря в акваторию озера. При этом одно из плавательных средств было неисправно и перегружено. Сотрудники лагеря не обеспечили детей спасательными жилетами подходящего размера, утверждают следователи. В результате шторма 18 июня каноэ с 24 детьми перевернулись, 14 воспитанников лагеря утонули.

На скамье подсудимых также оказались экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и врио руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович.

Ранее фельдшер Суоярвской районной больницы Ирина Щербакова, принявшая звонок тонущего на озере мальчика за шутку, была приговорена к 3 годам колонии-поселения с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее дочерью возраста 14 лет.