Прокуратура нашла нарушения в локомотивном депо Петрозаводска

Транспортная прокуратура Карелии потребовала устранить нарушения в локомотивном депо.
Карельская транспортная прокуратура потребовала устранить нарушения в сервисном локомотивном депо Петрозаводска, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
Как установило надзорное ведомство, в депо не соблюдались правила ремонта и технического обслуживания локомотивов. Кроме того, аттестация работников не проводилась должным образом и не выдавались своевременно средства индивидуальной защиты.
Транспортный прокурор в отношении должностных лиц предприятия возбудил административные дела о нарушении трудового законодательства и правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также внес соответствующее представление.
В результате виновных привлекли к административной ответственности, нарушения были устранены.
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