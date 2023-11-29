Прокуратура нашла нарушения в локомотивном депо Петрозаводска

Транспортная прокуратура Карелии потребовала устранить нарушения в локомотивном депо.

Карельская транспортная прокуратура потребовала устранить нарушения в сервисном локомотивном депо Петрозаводска, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

Как установило надзорное ведомство, в депо не соблюдались правила ремонта и технического обслуживания локомотивов. Кроме того, аттестация работников не проводилась должным образом и не выдавались своевременно средства индивидуальной защиты.

Транспортный прокурор в отношении должностных лиц предприятия возбудил административные дела о нарушении трудового законодательства и правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также внес соответствующее представление.



В результате виновных привлекли к административной ответственности, нарушения были устранены.