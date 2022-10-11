Прокуратура нашла «убитую» дорогу в Петрозаводске

Ямы залатают на городской магистрали на Кукковке после вмешательства прокуратуры.

Прокуратура Петрозаводска в ходе проверки соблюдения законодательства о содержании автомобильных дорог обнаружила выбоины на участках дорожного полотна на протяжении Сердобольского проезда от ул. Сортавальской до дома № 24а по ул. Питкярантской. Об этом рассказали в ведомстве.

В связи с этим в адрес главы города было внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено.

В результате администрацией Петрозаводска заключила контракт на выполнение работ, в рамках которого в настоящее время проводится ремонт дороги.

Ранее сообщалось, разбитую дорогу в Петрозаводске частично заасфальтируют к концу октября.