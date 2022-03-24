Прокуратура нашла в интернете информацию, запрещенную к распространению в России

Суд по иску прокурора Суоярвского района признал запрещенной информацию, размещенную на нескольких сайтах, сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура Суоярвского района в ходе мониторинга соцсетей выявила 5 сайтов с запрещенной информацией. На сайтах предлагали приобрести различные ядовитые и другие вещества, свободный оборот которых в России запрещен.

В связи с этим прокурор района направил в суд иски о признании информации на найденных сайтах, запрещенной к распространению на территории России.

Суд удовлетворил исковые заявления в полном объеме, признав информацию запрещенной к распространению.

Решения суда не вступили в законную силу.