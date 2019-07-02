Прокуратура обязала проверить газовое оборудование в 19 жилых домах Петрозаводска

Прокуратура Петрозаводска через суд обязала управляющую компанию провести в 19 жилых домах диагностирование газового оборудования, срок годности которого давно истек, сообщает ведомство.

Прокуратура Петрозаводска в 2018 году провела проверку ООО "Новые технологии управления", в ходе которой обнаружились нарушения законодательства – управляющая компания не проводила работы по диагностированию внутридомового газового оборудования.

Прокуратура предъявила в суд исковое заявление о возложении на компанию обязанности обеспечить проведение работ в 19 многоквартирных домах.

В ходе рассмотрения гражданского дела было установлено, что с момента введения в 1960-1980 годах в эксплуатацию данных зданий внутридомовое газовое оборудование не проходило проверку, выработало нормативные сроки эксплуатации и нуждается в техническом диагностировании.

Решением суда исковые требования прокурора были удовлетворены.

Верховный суд Карелии оставил решение в силе, оно вступило в законную силу.